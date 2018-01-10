В администрации Кургана ответили на претензии о том, что коммунальные машины убирают в городе несуществующий снег. Официальный ответ пресс-службой муниципалитета был направлен в адрес корреспондента «URA.RU».
Возмутившее жителей города видео было размещено в соцсетях. На нем можно разглядеть, как несколько машин убирают и без того бесснежные улицы. Жители города в комментариях выразили уверенность, что, бесцельно катаясь по улицам, автомобили дорожного предприятия отрабатывают контракт.
Однако в мэрии считают, что эти работы необходимы. «В дни отсутствия снегопадов дорожники счищают с дороги изморозь и иней, который может опадать с деревьев. Из-за перепадов температур и влажности воздуха они могут подтаивать на солнце днем, образовывая при этом ледяную корку на проезжей части ночью при низкой температуре», — говорится в письме. По мнению работников муниципалитета, дежурная уборка улиц является мерой борьбы с гололедицей и необходима доля безопасности участников дорожного движения в городе.
В декабре, несмотря на аномально низкое количество осадков, муниципальные службы отчитались, что с территории Кургана было вывезено 4,3 тысячи тонн снега. Особое внимание было уделено обработке перекрестков, заездных карманов, остановок, пешеходных переходов и опасных участков на магистральных улицах, а также улицах, по которым движется общественный транспорт.