{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Подробности готовящегося визита
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,87
Динамика за 2 недели
Евро 67,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 января 2018
09 января 2018
08 января 2018
Главные новости Курганской области
19:10  10 января 2018 8

В мэрии Кургана рассказали, зачем убирают несуществующий снег. ВИДЕО

В городе продолжаются поджоги домов частного сектора. Курган, частный сектор, курган, улица василия блюхера
В Кургане этой зимой аномально низкое количество снегаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В администрации Кургана ответили на претензии о том, что коммунальные машины убирают в городе несуществующий снег. Официальный ответ пресс-службой муниципалитета был направлен в адрес корреспондента «URA.RU».

Возмутившее жителей города видео было размещено в соцсетях. На нем можно разглядеть, как несколько машин убирают и без того бесснежные улицы. Жители города в комментариях выразили уверенность, что, бесцельно катаясь по улицам, автомобили дорожного предприятия отрабатывают контракт.

Однако в мэрии считают, что эти работы необходимы. «В дни отсутствия снегопадов дорожники счищают с дороги изморозь и иней, который может опадать с деревьев. Из-за перепадов температур и влажности воздуха они могут подтаивать на солнце днем, образовывая при этом ледяную корку на проезжей части ночью при низкой температуре», — говорится в письме. По мнению работников муниципалитета, дежурная уборка улиц является мерой борьбы с гололедицей и необходима доля безопасности участников дорожного движения в городе.

В декабре, несмотря на аномально низкое количество осадков, муниципальные службы отчитались, что с территории Кургана было вывезено 4,3 тысячи тонн снега. Особое внимание было уделено обработке перекрестков, заездных карманов, остановок, пешеходных переходов и опасных участков на магистральных улицах, а также улицах, по которым движется общественный транспорт.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров