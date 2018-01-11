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11 января 2018
10 января 2018
Главные новости Москвы
01:31  11 января 2018 0

США поставили Россию в один ряд с Турцией, Нигерией и Пакистаном

Курганская полиция. афиша Матильды. Курган, полиция, полицейская собака
Террористическая угроза — один из факторов, почему Россия стала для американцев более опасной, чем другие страны бывшего СССРФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Государственный департамент США разработал обновленные рекомендации для граждан, собирающихся совершить зарубежные поездки. В соответствии с позицией американского внешнеполитического ведомства, все страны мира делятся на четыре группы по степени опасности.

Как следует из представленного Госдепом списка стран, в России американцам придется хуже, чем в других странах бывшего СССР, поэтому о поездке в эту страну стоит подумать. Основные риски — это агрессивность и террористическая угроза. В одной группе с нашей страной американские дипломаты поставили Турцию и Пакистан, а также такие африканские государства, как Чад, Нигерия и Нигер.

По мнению американских властей, опаснее только в явно враждебных США странах и в государствах с непрекращающимися конфликтами. В частности, речь идет о Северной Корее, Иране, Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане, Йемене, Сомали, Мали, Южном Судане и Центрально-Африканской республике.

А вот на Украине пребывание американских граждан комфортнее и безопаснее, считают с Госдепе. Там следует опасаться лишь преступности и возможных беспорядков. В одном ряду с Украиной стоят большинство стран Западной Европы, и Латинской Америки. Для удобства граждан была разработана специальная интерактивная карта, где наглядно представлено, куда не рекомендовано ездить, а где пребывание совершенно безопасно. Страны мира также сгруппированы в специальном списке на сайте Госдепа.

В самом Госдепе считают, что обновленная система была необходима, так как старые рекомендации были достаточно запутанными и малопонятными. В частности, Госдеп выпускал рекомендации и предупреждения, но большинство граждан просто не видело разницы между этими документами.

Евгений Александров
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