Землянам стала доступна прогулка по Млечному Пути. ВИДЕО

Зритель может рассмотреть звезды галактики вблизи
Специалисты NASA представили виртуальную экскурсию по центру галактики Млечный Путь, в которой находится Солнечная система. Об этом сообщается на сайте организации.
Разработчики отмечают, что при создании видео в формате 360 градусов использовались данные, полученные с космического телескопа «Чандра» и другой техники. Ролик позволяет пользователю погрузиться в исследование нашей галактики и контролировать его. Так, зритель может увидеть звезды и сверхмассивную черную дыру, находящиеся в центре Млечного Пути, пишет Life.ru.
Ранее «URA.RU» сообщало о удаленных отчетах NASA, в которых содержались данные о конце света: в сторону Земли летит астероид-убийца. В связи с этим ученых обвинили в утаивании правды.