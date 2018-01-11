{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Подробности готовящегося визита
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,00
Динамика за 2 недели
Евро 68,06
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 января 2018
10:41  11 января 2018 2

Панин накопил штрафов на четверть миллиона рублей

Недавно актер приобрел автомобиль BMW X5Фото: Алексей Панин, Instagram

У актера Алексея Панина накопилась внушительная задолженность из-за неуплаты штрафов за нарушение ПДД — около четверти миллиона рублей. В числе нарушений превышение скорости, неправильная парковка, проезды на запрещающий сигнал светофора, пересечение сплошной разделительной линии.

О причинах нарушений рассказал друг скандальной знаменитости, Владимир. Он сослался на тяжелый жизненный период Панина: конфликты с бывшей женой из-за совместной дочери, затем расставание с девушкой Ольгой. «На нервах и давил на педаль газа. Да и движение у нас такое: то пробки его задерживают и потом он несется на полной скорости, то просто не замечает знаки. Накопилось больше 100 квитанций. Надеюсь, скоро он погасит долг. Все-таки постоянно участвует в новых проектах, деньги водятся», — приводит его слова Star Hit.

Сам Панин не торопится комментировать накопленный долг. «Лучше спрашивайте у тех, кто любит поговорить на эту тему. Свои проблемы на всеобщее обозрение выставлять не буду», — подчеркнул актер.

Ранее «URA.RU» писало о скандале между Максимом Галкиным и Алексеем Паниным. Также актер высказывался по поводу санкций против России. После победы россиянки в конкурсе «Детское Евровидение — 2017» он порадовался, что «хотя бы детей не дисквалифицировали за допинг», отмечала «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров