Панин накопил штрафов на четверть миллиона рублей

У актера Алексея Панина накопилась внушительная задолженность из-за неуплаты штрафов за нарушение ПДД — около четверти миллиона рублей. В числе нарушений превышение скорости, неправильная парковка, проезды на запрещающий сигнал светофора, пересечение сплошной разделительной линии.
О причинах нарушений рассказал друг скандальной знаменитости, Владимир. Он сослался на тяжелый жизненный период Панина: конфликты с бывшей женой из-за совместной дочери, затем расставание с девушкой Ольгой. «На нервах и давил на педаль газа. Да и движение у нас такое: то пробки его задерживают и потом он несется на полной скорости, то просто не замечает знаки. Накопилось больше 100 квитанций. Надеюсь, скоро он погасит долг. Все-таки постоянно участвует в новых проектах, деньги водятся», — приводит его слова Star Hit.
Сам Панин не торопится комментировать накопленный долг. «Лучше спрашивайте у тех, кто любит поговорить на эту тему. Свои проблемы на всеобщее обозрение выставлять не буду», — подчеркнул актер.
Ранее «URA.RU» писало о скандале между Максимом Галкиным и Алексеем Паниным. Также актер высказывался по поводу санкций против России. После победы россиянки в конкурсе «Детское Евровидение — 2017» он порадовался, что «хотя бы детей не дисквалифицировали за допинг», отмечала «Национальная служба новостей».