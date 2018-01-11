Начальнику инспекции по маломерным судам в Миассе Леониду Зубкову, задержанному полицией, инкриминируется взятка в 15 тысяч 800 рублей. Это и стало поводом для оперативных действий со стороны ГУ МВД России по Челябинской области, передает корреспондент «URA.RU».
Как стало известно «URA.RU» из собственных источников, Зубков якобы задолжал небольшую сумму за автошины предпринимателю, владельцу автосалона Федору Лобакину. Именно за списание суммы долга в 2017 году Зубков выдал удостоверения на управление маломерными судами двум жителям Миасса, Владимиру Колотило и предпринимателю Олегу Порозову. Оба они не прошли обучение и не сдали обязательный экзамен. Действия Лобакина в данной ситуации расцениваются как взятка должностному лицу.
Об этом стало известно силовикам, и после сбора необходимой информации в отношении Зубкова возбудили уголовные дела по ч.3 ст. 290 (получение взятки) и ч. 1 ст. 292 (служебный подлог) УК РФ. Оперативно-следственные действия с задержанием инспектора проведены 10 января.
Леонид Зубков стал руководителем инспекции по маломерным судам в Миассе, входящей в структуру ГУ МЧС по Челябинской области, в 2011 году.