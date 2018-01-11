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11 января 2018
10 января 2018
09 января 2018
11:16  11 января 2018 8

Пермское правительство собирает экстренное совещание из-за жалобы воспитательницы Путину

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Пермские чиновники не стали ждать реакции Владимира Путина и уже позвали всех за стол переговоровФото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство Прикамья намерено проверить факты, изложенные в резонансном обращении воспитателя детсада к Владимиру Путину. Как стало известно «URA.RU», минобр готовит большое совещание с участием как чиновников, так и самих педагогов.

В четверг, 11 января, в министерстве образования и науки Пермского края пройдет совещание, темой которого стало открытое обращение пермячки Марии Шубиной к президенту страны Владимиру Путину. Женщина, которая работает воспитателем в детском саду, выразила множество претензий к чиновникам.

Пленарное заседание Заксобрания. 22.10.15. Пермь, кассина раиса
Раиса Кассина решила разобраться, что на самом деле происходит в детских садах и как живется педагогам
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В пресс-службе минобра подтвердили, что министр Раиса Кассина проведет совещание по фактам, изложенным в жалобе к президенту. В разговоре примут участие не только чиновники, но также заведующие детсадами и представители родительской общественности.

Свое обращение Мария Шубина опубликовала 8 января. Педагог указал на неравенство в оплате труда в разных детсадах, невозможность заработать больше 21 тысячи рублей в месяц. А сотрудников департамента образования Перми женщина вообще назвала «клиническими дармоедами». При этом воспитательница отметила, что ее коллеги просто боятся выступить с аналогичными разоблачениями.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
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