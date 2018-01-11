Пермское правительство собирает экстренное совещание из-за жалобы воспитательницы Путину

Правительство Прикамья намерено проверить факты, изложенные в резонансном обращении воспитателя детсада к Владимиру Путину. Как стало известно «URA.RU», минобр готовит большое совещание с участием как чиновников, так и самих педагогов.
В четверг, 11 января, в министерстве образования и науки Пермского края пройдет совещание, темой которого стало открытое обращение пермячки Марии Шубиной к президенту страны Владимиру Путину. Женщина, которая работает воспитателем в детском саду, выразила множество претензий к чиновникам.
В пресс-службе минобра подтвердили, что министр Раиса Кассина проведет совещание по фактам, изложенным в жалобе к президенту. В разговоре примут участие не только чиновники, но также заведующие детсадами и представители родительской общественности.
Свое обращение Мария Шубина опубликовала 8 января. Педагог указал на неравенство в оплате труда в разных детсадах, невозможность заработать больше 21 тысячи рублей в месяц. А сотрудников департамента образования Перми женщина вообще назвала «клиническими дармоедами». При этом воспитательница отметила, что ее коллеги просто боятся выступить с аналогичными разоблачениями.