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11 января 2018
11:42  11 января 2018 4

В ЕС объяснили, почему Украина не получит 600 миллионов евро

Виды Венгрии. Будапешт, Сзалка, Пакш, флаг евросоюза, венгрия, флаг венгрии
Евросоюз отказал в выделении последнего транша УкраинеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стало известно, по какой причине Евросоюз отказывается выплачивать Украине последний транш по программе оказания финансовой помощи в размере 600 миллионов евро. Об этом рассказал глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли, выступая на «Украинском радио».

Оказалось, что украинские власти не выполнили четыре из 21 пункта условий предоставления экономической помощи, передает «Федеральное агентство новостей». При этом еще есть возможность получить остаток денег. Мингарелли также не исключил возможности выделения нового транша, сообщает «Национальная служба новостей». По его словам, президент Украины Петр Порошенко лично обратился с просьбой о финансовой поддержке к президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру.

Как писало «URA.RU», ранее Европейский союз отказал Киеву в перечислении последнего транша кредита. При этом в ЕС подчеркнули, что Украина остается одним из его ключевых партнеров.

В конце прошлого года власти Германии предложили сделать Евросоюз федерацией. С идеей выступил лидер Социал-демократической парии Германии Мартин Шульц, напоминает портал «Подмосковье сегодня». Именно таким образом, считает он, ЕС сможет противостоять современным угрозам, с которыми Европа сталкивается в последние годы.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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