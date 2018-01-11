Агрессивный голубь напал на рабочего челябинского завода. ВИДЕО

В Сети появилось видео, как агрессивный голубь напал на сотрудника челябинского завода, когда тот в ночную смену работал у станка. Рабочий предложил птице кусок хлеба, но та проявила неожиданную агрессию, атаковав руку мужчины.
Видеозапись опубликовал сам челябинец, Александр Веденьков. На кадрах видно, что мужчина дразнит и раззадоривает голубя. Сначала птица просто топталась рядом, нахохолившись, а затем начала клевать руку в перчатке.
Южноуральский зоозащитник Карен Даллакян отметил, что агрессивное поведение голубям не свойственно. «У голубей не бывает бешенства — это возможно только для теплокровных животных. Агрессивность у птиц может проявляться только в целях самозащиты. Вообще, голубь — это птица мира, ее не зря называют так. Но могут быть и нервные заболевания, когда птицы теряют зрение и, например, врезаются в человека», — цитирует Карена Даллакяна telefakt.ru.
Ранее в Сети появилось видео, как житель Владикавказа «будит» голубя утром первого января. Как писало «URA.RU», птица уперлась лбом в лобовое стекло автомобиля и сидела неподвижно.