Крупнейшим предприятием Челябинска занялись силовики

13:33 11 января 2018 0

В реку Миасс в Челябинске сливали ртуть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уголовное дело по факту слива ртути в реку Миасс Челябинским металлургическим комбинатом возбуждено в следственном отделе Металлургического района Челябинска СК РФ по региону. Деятельность предприятие могут приостановить по решению суда.

Как стало известно «URA.RU», речь идет о ч.1 ст. 247 УК РФ (захоронение химических отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде). Уголовное дело пока возбуждено в отношении неустановленных ответственных лиц.

В ноябре 2017 года управление Росприроднадзора по Челябинской области установило, что в октябре ЧМК сливал в Миасс сточные воды. Были превышены нормативы максимального содержания загрязняющих веществ, в том числе обнаружены экстремальные содержания ртути. Речь шла о превышении ПДК в несколько десятков раз. Росприроднадзор подал иск к ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (Мечел) о приостановке предприятия на 90 суток. На предприятии усомнились в достоверности методик, выявивших превышение ртути. Росприроднадзор предоставил дополнительные сведения.

В итоге на ЧМК признали слив сточных вод в реку с превышением нормативов, но заявили, что ртуть не используют. Комбинат останавливать не стали и выписали штраф в 100 тыс. рублей. Росприроднадзор направил материалы в правоохранительные органы. Теперь, если силовики установят, что к сливу ртути причастен ЧМК, предприятие могут остановить.

«ЧМК не располагает официальной информацией о возбуждении уголовного дела. Что касается административного делопроизводства, ПАО „ЧМК“ подало жалобу в Челябинский областной суд на постановление судьи Металлургического районного суда Челябинска по делу об административном правонарушении. Предприятие придерживается ранее озвученной позиции и считает недостоверными результаты анализов проб сточных вод на содержание ртути, проведенных ФГБУ „ЦЛАТИ по УФО“» — сообщили «URA.RU» в пресс-службе комбината.

В правоохранительных органах уголовное дело не комментируют. В региональном управлении Росприроднадзора также воздержались от комментариев, только подтвердили, что дело возбуждено.

Ртуть относится к первому классу опасных веществ; даже в небольших количествах ее пары могут вызывать проблемы со здоровьем и тяжёлое отравление. Ртуть оказывает токсическое воздействие на нервную, пищеварительную и иммунную системы, на лёгкие, почки, кожу и глаза.