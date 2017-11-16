19:56 16 ноября 2017 0

Росприроднадзор требует остановить ЧМК на три месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Металлургический районный суд Челябинска рассмотрит 22 ноября иск Росприроднадзора к ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (Мечел) о приостановке предприятия на 90 суток. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда, с таким требованием надзорное ведомство обратилось после лабораторных испытаний.

Выяснилось, что в октябре ЧМК сливал в реку Миасс сточные воды. Были превышены нормативы максимального содержания загрязняющих веществ, в том числе обнаружены экстремальные содержания ртути. «Мы проверяли предписание, выданное год назад комбинату, на предмет сброса неочищенных сточных воды в Миасс, — пояснил „URA.RU“ руководитель управления Росприродназора по Челябинской области Виталий Курятников. — Предписание было не выполнено, выявлено превышение предельной концентрации загрязняющих веществ. Возбуждено дело об административном правонарушении. Мы направили в суд дело о приостановке предприятия».

По информации агентства, в правоохранительные органы, в том числе УФСБ, направлены материалы для возбуждения уголовного дела. Жители Челябинска считают Челябинский металлургический комбинат основным источником загрязнения воздуха, особенно в период неблагоприятных метеоусловий.

Тема экологии обсуждалась на совещании у губернатора Бориса Дубровского. На совещании присутствовали руководители правоохранительных структур. В том числе прокурор области Александр Кондратьев, руководитель ГУ МВД по региону Андрей Сергеев и начальник УФСБ Юрий Никитин. Силовики обещали активизировать действия в расследовании уголовных дел, связанных с нарушением природоохранного законодательства.

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