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28 ноября 2017
27 ноября 2017
Главные новости Челябинской области
19:08  28 ноября 2017 0

«Мечел» не остановят за то, что сливал в реку Челябинска ртуть

Пресс-тур на ООО Мечел-Кокс. Челябинск, мечел
Суд не принял решения о приостановке предприятия «Мечел» в ЧелябинскеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Металлургический районный суд Челябинска не стал рассматривать 28 ноября иск Росприроднадзора к ПАО «Челябинский металлургический комбинат» («ЧМК Мечел»), который требовал остановить предприятие на 90 суток. Поводом для иска стали сливы ЧМК в городскую реку Миасс опасных веществ, в том числе ртути.

Как сообщил «URA.RU» начальник управления Росприронадзора по региону Виталий Курятников, судья удовлетворила ходатайство «Мечела», потребовавшего от природоохранного ведомства дополнительные сведения. «Такие сведения мы предоставим», — заявил Курятников. Дата нового заседания еще не определена.

Между тем, по информации «URA.RU», в ближайшее время из-за слива ртути в Миасс в отношении ПАО «ЧМК» может быть возбуждено уголовное дело. Материалы уже переданы из прокуратуры в следственный комитет, но в обоих ведомствах информацию не комментируют.

В октябре 2017 года ЧМК сливал в реку Миасс сточные воды. Как установили в Росприроднадзоре, были превышены все нормативы и обнаружено экстремальное содержание ртути. На отдельных участках речь идет о превышении в 200 раз.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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