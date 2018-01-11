18:30 11 января 2018 0

Владимир Путин все вопросы «прямой линии» собрал в «зеленую папку» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Крупный уральский завод-производитель электрооборудования «Эльмаш» (УЭТМ), рабочие которого жаловались президенту РФ Владимиру Путину на долги по зарплате, сменил руководство и увеличил портфель заказов. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В июле 2017 года президент Владимир Путин ходе рабочей встречи с губернатором Свердловской области передал Евгению Куйвашеву просьбы жителей Среднего Урала, поступившие на «Прямую линию с президентом». Среди обратившихся были сотрудники завода «Эльмаш». Они жаловались на долги по зарплате. В течение недели после передачи «зеленой папки» необходимые для погашения долга перед рабочими 14,5 миллиона рублей были найдены.

Прежнее руководство завода, выпускающего высоковольтную аппаратуру, трансформаторно-реакторное оборудование, преобразовательную технику, было отстранено. Нынешняя дирекция работает над расширением портфеля заказов, чтобы обеспечить загрузку предприятия и полностью исключить повторение проблем с оплатой труда. «Объем производства растет, портфель заказов сформирован на 1,5 миллиарда рублей, что гарантирует загрузку предприятия на год вперед», — заверили топ-менеджеры завода на совещании в областном правительстве.

Развитию экспортного потенциала предприятия содействует областное минпромнауки, выстраивая отношения «Эльмаша» с крупными федеральными компаниями. Завод посетила делегация «Интер РАО». Соглашение о сотрудничестве энергохолдинга с уральским предприятием должно быть заключено в 2018 году.

Как сообщало «URA.RU», громкий скандал с «борзыми» директорами заводов начался с руководителя Нижнетагильского завода теплоизоляционных материалов. 34-летний Денис Кокорин после угроз рабочих пожаловаться президенту заявил: «Не буду платить зарплату, пока меня об этом не попросит лично Путин». «Откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям», — заметил на это президент. Долги по зарплате сотрудникам завода были выплачены, а Кокорин оказался на скамье подсудимых. Позже в списке «борзоты» оказались директора еще трех предприятий — ОКБ «Новатор», «УралГипродорНИИ» и «Электротяжмаш» (УЭТМ).