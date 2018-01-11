Руководство колледжа-интерната в ХМАО, рядом с которым произошло кровавое убийство с последующим расчленением, заявило, что не нанимало на работу подозреваемого в убийстве. Как сообщил «URA.RU» директор «Центра для одаренных детей Севера» Александр Березин, здание по адресу улица Гагарина 10, где произошло убийство, было передано под нужды общественных организаций и теперь находится в собственности муниципалитета.
По словам собеседника, в данный момент в здании находится «Дом народного творчества». «Около пяти лет назад в этом здании находились филиалы учебных заведений, которые были закрыты. Сейчас, кроме территориальной близости, наш центр с этим зданием ничего не связывает. Центр не имеет никакого отношения к организациям и сотрудникам, работающим в этом здании», — заявил Александр Березин.
Как ранее сообщало агентство, в Ханты-Мансийске произошло хладнокровное убийство. Был убит начальник казачьего штаба, ветеран чеченской войны Александр Лавров. Предполагаемый убийца, ранее судимый Рудоб Мухторов, расчленил тело убитого, разложил останки по пакетам и выкинул их в мусорные баки рядом с колледжем-интернатом «Центр одаренных детей Севера». Части тела пролежали там не менее недели. В пресс-службе СУ СКР по ХМАО заявили, что в данный момент идут поиски подозреваемого.