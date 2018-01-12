У миллиардера Юшваева прошли обыски по делу о перестрелке в «Москва-Сити»

02:13 12 января 2018 0

Силовики пришли с обысками сразу на несколько объектов недвижимости Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Следователи СКР и сотрудники полиции провели обыски у владельца расположенной в «Москва-Сити» башни «Око» Гавриила Юшваева. Мероприятия прошли еще в конце ноября прошлого года в его двух коттеджах в Одинцовском районе Подмосковья и деревне Жуковка, а также московской квартире в Неманском проезде.

Обыски, как рассказал РБК знакомый Юшваева, были связаны с перестрелкой в «Москва-Сити». Эту же информацию агентству подтвердили источники в СКР, однако официально ведомство пока ситуацию не комментирует.

Инцидент, напомним, произошел 17 ноября. Завязавшийся между телохранителями Гавриила Юшваева и сотрудниками охраны авторитетного бизнесмена Дмитрия Павлова конфликт завершился стрельбой. В результате ранения получили представители обеих сторон. Один из пострадавших скончался в больнице.