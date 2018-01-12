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12 января 2018
11 января 2018
04:33  12 января 2018 0

Украина увидела в предложении Путина о возврате крымской военной техники «игры Кремля»

Отключение подсветки Кремля в рамках акции
Киев сказал, что тщательно изучит предложение российского лидераФото: Антон Белицкий © URA.RU
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Крым вернулся в состав России
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Предложение президента России Владимира Путина о возврате Украине оставшейся в Крыму военной техники нужно тщательно изучить. Об этом журналистам заявил командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.

«Это требует очень тщательного изучения, чтобы мы не остались разменной картой», — приводит RT слова военачальника. Также он добавил, что за предложением российского лидера может скрываться некая «игра Кремля».

В четверг, 11 января, во время встречи с журналистам в Москве Владимир Путин сказал, что Россия готова вернуть Украине оставшуюся в Крыму военную технику, которая, по его словам, находится в «плачевном состоянии». Воронченко, в свою очередь, заявил, что почти все боевые машины были на ходу.

Сергей Демин
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