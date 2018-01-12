«Мясной бонус». Тюменец купил хлеб, кишащий червями. ФОТО

Пользователи Сети обсуждают неприятную находку жителя Тюмени. Булка хлеба, которую он купил в одном из местных магазинов, кишела червями. Фотография с «сюрпризом» в покупке была опубликована в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
«Всегда его брали, но первый раз такое! Этих червей там очень много было», — написал анонимный автор снимка. Одни подписчики отреагировали на это с ужасом, другие — с чувством юмора. «Жуть… Ужас, и этот хлеб мы едим мы и наши дети едят… Сейчас можно отравиться от хлеба… Кошмар, едим и не смотрим, что там», — прокомментировали фото одни. «Почему нет других червей? Их же было много? Скушали, что ли?.. Значит, хлеб был съедобный)) черви одобрили… Мясной бонус… Купил хлеб — мясо в подарок… Чистый белок», — отшутились другие.
Ранее стало известно о том, что в ходе проверки столовой Харьковского национального университета Воздушных Сил в пище нашли червей и тараканов. По информации «Федерального агентства новостей», в военную прокуратуру Украины от курсантов поступило 17 рапортов о наличии насекомых в еде. Также «URA.RU» писало о похожей ситуации: червей обнаружили в приготовленных блюдах в столовой одной из екатеринбургских школ.