Трамвай с искусственным интеллектом могут запустить в Екатеринбурге

В Екатеринбурге власти проведут сравнительный анализ двух новых пятисекционных трамваев — от Усть-Катавского вагоностроительного завода (тот, что начал курсировать по 18-му маршруту) и «ПК Транспортные системы» (ПК ТС), оснащенный искусственным интеллектом — чтобы определить, какой из них останется в городе. Об этом сообщил коммерческий директор ПК ТС Александр Мирошник.
«Утром встречались с врио губернатора Денисом Паслером, он попросил данный вагон оставить. Они хотели бы сравнить наш вагон по техническим параметрам с тем пятисекционным, который поставили в Екатеринбург, для принятия решения, какой из них оставить для города», — передает слова Мирошника «Коммерсантъ Урал».
Себестоимость трамвая «Воевода» составляет около 250 миллионов рублей. Его длина — 37,5 метра, вместимость — до 400 пассажиров. Искусственный интеллект помогает водителю обеспечивать безопасную перевозку пассажиров и минимизировать человеческий фактор в нештатных ситуациях на дорогах. Мирошник также подчеркнул модульность конструкции: при необходимости пятисекционный вагон можно увеличить до семи секций и более. Серийное производство модели 71-952 («Воевода») планируется начать в 2026 году.
Ранее в Екатеринбурге запустили первый в России пятисекционный трамвай от Усть-Катавского вагоностроительного завода — модель 71-665 «80 лет Победы», которая способна перевозить до 406 пассажиров и готовится к серийному выпуску после получения акта межведомственной комиссии. Мэрия города уже выбрала УКВЗ поставщиком 15 трехсекционных трамваев с поставкой до конца 2026 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!