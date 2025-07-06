06 июля 2025
05 июля 2025

Трамвай с искусственным интеллектом могут запустить в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Модель «Воевода» будет представлена на выставке «Иннопром»
Модель «Воевода» будет представлена на выставке «Иннопром» Фото:

В Екатеринбурге власти проведут сравнительный анализ двух новых пятисекционных трамваев — от Усть-Катавского вагоностроительного завода (тот, что начал курсировать по 18-му маршруту) и «ПК Транспортные системы» (ПК ТС), оснащенный искусственным интеллектом  — чтобы определить, какой из них останется в городе. Об этом сообщил коммерческий директор ПК ТС Александр Мирошник.

«Утром встречались с врио губернатора Денисом Паслером, он попросил данный вагон оставить. Они хотели бы сравнить наш вагон по техническим параметрам с тем пятисекционным, который поставили в Екатеринбург, для принятия решения, какой из них оставить для города», — передает слова Мирошника «Коммерсантъ Урал».

Себестоимость трамвая «Воевода» составляет около 250 миллионов рублей. Его длина — 37,5 метра, вместимость — до 400 пассажиров. Искусственный интеллект помогает водителю обеспечивать безопасную перевозку пассажиров и минимизировать человеческий фактор в нештатных ситуациях на дорогах. Мирошник также подчеркнул модульность конструкции: при необходимости пятисекционный вагон можно увеличить до семи секций и более. Серийное производство модели 71-952 («Воевода») планируется начать в 2026 году.

Ранее в Екатеринбурге запустили первый в России пятисекционный трамвай от Усть-Катавского вагоностроительного завода — модель 71-665 «80 лет Победы», которая способна перевозить до 406 пассажиров и готовится к серийному выпуску после получения акта межведомственной комиссии. Мэрия города уже выбрала УКВЗ поставщиком 15 трехсекционных трамваев с поставкой до конца 2026 года.

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В Екатеринбурге власти проведут сравнительный анализ двух новых пятисекционных трамваев — от Усть-Катавского вагоностроительного завода (тот, что начал курсировать по 18-му маршруту) и «ПК Транспортные системы» (ПК ТС), оснащенный искусственным интеллектом  — чтобы определить, какой из них останется в городе. Об этом сообщил коммерческий директор ПК ТС Александр Мирошник. «Утром встречались с врио губернатора Денисом Паслером, он попросил данный вагон оставить. Они хотели бы сравнить наш вагон по техническим параметрам с тем пятисекционным, который поставили в Екатеринбург, для принятия решения, какой из них оставить для города», — передает слова Мирошника «Коммерсантъ Урал». Себестоимость трамвая «Воевода» составляет около 250 миллионов рублей. Его длина — 37,5 метра, вместимость — до 400 пассажиров. Искусственный интеллект помогает водителю обеспечивать безопасную перевозку пассажиров и минимизировать человеческий фактор в нештатных ситуациях на дорогах. Мирошник также подчеркнул модульность конструкции: при необходимости пятисекционный вагон можно увеличить до семи секций и более. Серийное производство модели 71-952 («Воевода») планируется начать в 2026 году. Ранее в Екатеринбурге запустили первый в России пятисекционный трамвай от Усть-Катавского вагоностроительного завода — модель 71-665 «80 лет Победы», которая способна перевозить до 406 пассажиров и готовится к серийному выпуску после получения акта межведомственной комиссии. Мэрия города уже выбрала УКВЗ поставщиком 15 трехсекционных трамваев с поставкой до конца 2026 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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