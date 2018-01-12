08:49 12 января 2018 0

Все будет зависеть от количества нарушений при ремонте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центробанк подготовил правила, согласно которым страховщики будут лишены права возмещать автомобилистам убытки по ОСАГО ремонтом. Регулятор хочет запретить компаниям натуральные выплаты на год, если доля нарушений при восстановительном ремонте превысит 1%. Если доля нарушений не превышает 1%, то запрет будет действовать полгода.

ЦБ сообщил, что будет принимать замечания к проекту до 25 января. Пороговые значения могут быть изменены, пишет «Коммерсант».

По данным Банка России, ремонт применяется в 10% страховых случаев. За прошлый год в службу по защите прав потребителей поступило около 200 жалоб на ремонт. Это несущественная цифра, ведь за три квартала 2017 года в ОСАГО было урегулировано более двух миллионов страховых случаев.

Страховщики получили возможность заменять денежные выплаты на ремонт в конце апреля прошлого года. По правилам, автомобили не старше двух лет должны ремонтироваться на авторизованных станциях для сохранения гарантии. На работы дается 30 дней, а сам сервис должен находиться не дальше чем за 50 км от места аварии или от места проживания пострадавшего автомобилиста. При невозможности соблюсти эти условия или если водитель получил травмы, убытки от ДТП компенсируются деньгами.