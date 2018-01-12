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12 января 2018
12:21  12 января 2018 0

Челябинки пытались продать ребенка в секс-рабство за полтора миллиона рублей

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Женщины воспользовались беспомощностью ребенкаФото: depositphotos.com © URA.RU

Две жительницы Челябинска подозреваются в продаже малолетней девочки в сексуальное рабство за 1,5 миллиона рублей. В отношении них возбудили уголовное дело за торговлю людьми.

По сообщению Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, челябинки специально приехали в столицу для совершения преступления. В одном из ресторанов они продали ребенка подставному покупателю-оперативнику. После передачи денег злоумышленниц сразу задержали.

На допросе женщины признали свою вину частично. Вскоре им будет предъявлено обвинение, после чего дело передадут в суд для избрания меры пресечения злоумышленницам. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Москве по этой же статье возбудили дело против уроженца одной из стран ближнего зарубежья, отмечает «Федеральное агентство новостей». Также «URA.RU» сообщало о суде над женщиной, которая продавала в Пермском крае девушек в секс-рабство за границу. За три года ей удалось продать 23 жертвы, выручив порядка четырех миллионов рублей.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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