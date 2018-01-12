Новый санкционный список США оказался старым

Свежий санкционный список США, который предоставил политик Олег Митволь, оказался старым. В документе не оказалось ни одной новой фамилии. В разговоре с телеканалом «Дождь» Митволь заявил, что получил документ от источника во внешнеполитических кругах.
РБК выяснило, что в списке, который распространил Митволь, есть уточнение, что документ является инструментом поиска юридических и физических лиц, которые в последние несколько лет попали под санкции. Новых имен и организаций, по сравнению с последней версией, в нем не оказалось. Зато там есть фамилия сенатора, который умер год назад.
Ранее сообщалось, что в так называемый «кремлевский доклад» попадет около 50 человек. Ими станут приближенные к высшей российской власти, бизнесмены и бенефициары прогосударственных организаций. Члены их семей также попадут под ограничения. Всего в список должны внести порядка 300 имен.
Над составлением санкционного списка работают сотрудники министерства финансов США. Отмечалось, что законченный перечень людей и организаций появится не позднее 29 января 2017 года.