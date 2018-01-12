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13 января 2018
12 января 2018
19:00  12 января 2018 4

Екатеринбург выпал из лидеров по уровню поддержки Собчак. Впереди Бурятия и Тыва

Встреча Ксении Собчак со своими избирателями и волонтерами своего штаба. Москва, собчак ксения
Ксении Собчак необходимо собрать 100 тысяч подписей для участия в президентских выборахФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Ксения Собчак идет в президенты
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Региональные штабы Ксении Собчак собрали более половины подписей, необходимых для ее регистрации в качестве кандидата на президентских выборах. Самыми лояльными регионами для телеведущей, помимо родного Санкт-Петербурга, неожиданно стали республики Тыва и Бурятия, оставившие позади Москву и Свердловскую область.

По данным сайта предвыборного штаба Собчак, к 12 января собрано 51 тыс. 325 подписей. Из них 2800 принадлежат сторонниками кандидата в Северной столице, 2650 — жителям Тывы и 2401 — активистам в Бурятии. Московские волонтеры собрали 2105 подписей. В Свердловской области число подписантов составляет 1701 человек.

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Руководитель предвыборного штаба Собчак в Екатеринбурге Евгений Рон в беседе с «URA.RU» отметил, что республиканские волонтеры смогли лучше других организовать работу и за счет этого быстрее собрать подписи. По словам Рона, несмотря на отставание от первой тройки регионов-лидеров, штаб в столице Урала выполняет обязанности согласно установленному плану. «Каждый штаб работает исходя из графика. Мы идем в своем графике, даже идем с небольшим опережением», — добавил собеседник агентства.

Напомним, что в первых числах января столица Урала находилась в лидерах по уровню поддержки Ксении Собчак. Екатеринбург был в тройке лидеров вместе с Москвой и Ульяновском. В Свердловской области сборщики, помимо Екатеринбурга, также работают в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Краснотурьинске и Каменске-Уральском.

Сергей Макеев
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