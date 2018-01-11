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11 января 2018
Главные новости 
09:29  11 января 2018 6

Собчак открыла правду о «самом честном уральском политике»: Ройзман распространяет чушь и ложь, а был другом семьи. «Политик должен отвечать за свои слова»

II съезд партии
Собчак призналась, что раньше дружила с РойзманомФото: Антон Белицкий © URA.RU
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Ксения Собчак идет в президенты
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Телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая кандидатом в президенты России от партии «Гражданская инициатива», вызвала на теледебаты мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Поводом стало заявление уральского политика о том, что штаб в Екатеринбурге собирает подписи не без помощи федеральной политической элиты.

«Когда я только думала о выдвижении, одним из немногих, с кем я советовалась, был мой товарищ и друг моей семьи Женя Ройзман, — пишет Собчак на своем сайте. — Тем обиднее, что сегодня он верит каким-то неназванным врунам, говорящим, что власть заставляет работников уральских предприятий подписываться за меня. И сам распространяет эту чушь и ложь. К счастью, всё легко проверить. У нас в Екатеринбурге один из лучших штабов, все подписи мы всегда предлагаем проверить всем наблюдателям».

Собчак заявила, что никаких «централизованных подписей» нет, и выразила готовность привести доказательства в прямом эфире телеканала «Дождь», куда и пригласила Ройзмана. «Однако Евгений отказывается участвовать в таком эфире. Боится? Давайте его попросим все вместе. Политик должен отвечать за свои слова», — призывает Ксения Собчак.

Пресс-секретарь штаба Ксении Собчак в Екатеринбурге Наталья Неволина подтвердила информацию. «От дебатов с ней лично отказался, приглашали в штаб в Екатеринбурге, чтобы развеять его сомнения о нашей работе — тоже отказался», — сообщила Неволина. Она отметила, что сбор подписей ведется максимально открыто и представители штаба «готовы любому желающему показать как процесс сбора подписей, так и этап из проверки».

Оперативный комментарий Ройзмана агентству получить не удалось. Мэр не ответил на звонок корреспондента агентства. Между тем на своей странице в Twitter глава города написал: «Звонят: „Пойдёте на дебаты с Собчак?“ Зачем? Это же её кампания. Я не кандидат в президенты. Пусть приглашает Путина на дебаты и дебатирует».

Ранее в одном из выпусков видеоблога мэр Екатеринбурга заявил, что «всем финансово-промышленным группам спущены пожелания собирать подписи за Путина и Собчак». В штабе Собчак в Екатеринбурге эту информацию опровергли.

Политолог Александр Пирогов в интервью «URA.RU» напоминал, что в сентябре 2018 года у Ройзмана заканчиваются полномочия мэра и при существующем региональном политическом консенсусе он не сможет сохранить этот пост, а также не сможет получить адекватную замену, позволяющую сохраниться в повестке. Пирогов считает, что Ройзман будет пытаться убедить администрацию президента России в необходимости «сохранить условную модель симуляционной демократии на примере Екатеринбурга». «На примере Ройзмана можно показать, что демократические процедуры у нас доступны», — прогнозировал политолог, и по тому, как легко мэр Екатеринбурга сливает дружеские отношения, видно, как быстро реализуется этот прогноз.

Иван Антонов
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