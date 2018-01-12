21:05 12 января 2018 3

Аналитики и экономисты разошлись в оценке экономической стабильности Фото: Анна Майорова © URA.RU

Аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co заявили, что восстановление экономики России после длительного спада будет недолгим, сообщает агентство Bloomberg. Зарубежные эксперты полагают, что отрицательные темпы экономического роста в России на протяжении последних двух кварталов 2017 года свидетельствуют об экономическом спаде в целом ряде сегментов, от потребления до промышленного производства.

«Рост [экономики] был связан с рядом разовых факторов, влияние которых теперь сходит на нет», — заявила экономист Barclays Capital в Лондоне Лиза Ермоленко. По ее мнению, разрыв между фактическим и потенциальным ВВП в России на сегодня почти ликвидирован, а значит, дальнейшего роста ожидать не стоит.

При этом российский ВВП все же увеличивается — Центробанк оценивает темпы роста в 2017 году в 1,7-2,2 процента и прогнозирует аналогичные показатели в этом году. 10 января Всемирный банк повысил прогноз по росту экономики России в 2018 году с 1,4 до 1,7 процента. Росстат отчитался также о рекордно низкой инфляции в 2017 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что сейчас есть все возможности довести МРОТ до прожиточного минимума быстрее, чем планировалось изначально. Он пообещал, что эти показатели сравняются уже к 1 мая 2018 года, сообщает телеканал 360.