Росстат заявил о рекордно низкой инфляции в 2017 году

21:45 10 января 2018 3

Рубль сохранит тенденцию на укрепление Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В декабре 2017 года цены в России выросли на 0,4%, в целом за прошедший год инфляция составила 2,5%, сообщает Росстат. В декабре прошлого года цены на непродовольственные товары выросли на 2,8%, на продовольственные — на 1,1%. Рост цен на услуги составил 4,4%.

Ранее «URA.RU» писало, что продукты в России дорожают медленнее, чем услуги. В декабре Центробанк заявил, что не станет бороться с ростом цен в 2018 году. По оценкам регулятора, низкая инфляция сохранится из-за эффекта от хорошего урожая и укрепления рубля.

26 декабря президент РФ Владимир Путин одобрил работу Центрального Банка России и экономического блока кабмина. Он отметил, что финансовые ведомства помогли добиться минимальной в истории России инфляции, что является хорошей основой для развития экономики, напоминает «Федеральное агентство новостей».