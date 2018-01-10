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11 января 2018
10 января 2018
Главные новости Москвы
21:45  10 января 2018 3

Росстат заявил о рекордно низкой инфляции в 2017 году

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, рубль, инфляция, воздушные шарики, обесценивание денег
Рубль сохранит тенденцию на укреплениеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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В декабре 2017 года цены в России выросли на 0,4%, в целом за прошедший год инфляция составила 2,5%, сообщает Росстат. В декабре прошлого года цены на непродовольственные товары выросли на 2,8%, на продовольственные — на 1,1%. Рост цен на услуги составил 4,4%.

Ранее «URA.RU» писало, что продукты в России дорожают медленнее, чем услуги. В декабре Центробанк заявил, что не станет бороться с ростом цен в 2018 году. По оценкам регулятора, низкая инфляция сохранится из-за эффекта от хорошего урожая и укрепления рубля.

26 декабря президент РФ Владимир Путин одобрил работу Центрального Банка России и экономического блока кабмина. Он отметил, что финансовые ведомства помогли добиться минимальной в истории России инфляции, что является хорошей основой для развития экономики, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Артем Косых
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