10:06 13 января 2018 3

Владельцы отелей и съемных квартир хотят сорвать куш на футбольных фанатах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Популярный блогер Илья Варламов узнал цены на гостиничные номера и съемные квартиры в городах, где следующим летом пройдет Чемпионат мира по футболу. Расценки неприятно удивили блогера, скрины с фотографиями комнат и номеров, а также их стоимостью он выложил в своем «Живом журнале».

Расчет блогер проводил с учетом расписания матчей, которые проходят в провинциальных городах России. Выяснилось, что в Екатеринбурге с 14 по 28 июня (всего 14 ночей) двум туристам придется заплатить за номер в хостеле как минимум 42 тысячи рублей (1500 рублей с человека в сутки). Самый дорогой номер на сегодняшний день обойдется футбольным фанатам в 123 тысячи рублей на двоих. Средняя стоимость квартир неподалеку от центра города составит примерно восемь тысяч рублей в сутки. «Это раза в 4 дороже обычного», — отмечает Варламов.

В Волгограде за 12 суток проживания (с 17 июня по 29 июня) двум туристам придется заплатить 84 тысячу рублей (3500 рублей с человека в сутки). В свою очередь жители города стараются сдать свои малометражки как можно выгоднее для кошелька. «Волгоградцы не стесняются навариваться на иностранцах, впаривая им студию за 19 800 рублей в сутки», — пишет блогер. В Казани самая дешевая квартира-студия будет стоить 97 тысяч рублей. При этом практически все номера в гостиницах, хостелах, а также съемные квартиры уже забронированы в период с 15 июня по 7 июля.

1/4 Скрин сайта VARLAMOV.RU

Провести время в Калининграде с 15 июня — 29 июня (14 ночей) паре футбольных фанатов обойдется в 91 тысячу рублей (3 250 рублей с человека в сутки). В одном из городских хостелов спальное место на двухъярусной кровати в общем номере обойдется туристу в 55 100 рублей, что в 9-11 раз больше обычной для таких предложений цены.

В Ростове-на-Дону от трех туристов за 17 суток потребуют 202 тысячи рублей, в Саранске за две недели отдыха четырем туристам придется заплатить 400 тысяч (!!!) рублей. «Интересно, на что эти люди рассчитывают? На то, что друзья Депардье приедут к ним кутить?», — задается вопросом Варламов.

Как ни странно, в этом списке самым дешевым для проживания оказался Сочи, сутки проживания стоят в городе всего 300 рублей. Блогер нашел этому факту простое объяснение. «ЧМ придётся как раз на пик туристического сезона. Все отели, хостелы и частники будут биться между собой за отдыхающего», — предполагает Варламов. При этом блогер подчеркивает, что в некурортных городах России отсутствует здоровая конкуренция среди отельеров, поэтому цены завышены в три-четыре раза.

Как ранее писало «URA.RU», за два дня в гостинице футбольным болельщикам, приехавшим в Екатеринбург на чемпионат мира — 2018, придется выложить от 10 до 69 тысяч рублей.