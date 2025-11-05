Обвиняемый в убийстве генерала Кириллова признал вину

Сообщается, что мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном Фото: Илья Московец © URA.RU

Ахмаджон Курбонов* (внесен в перечень террористов и экстремистов РФ), обвиняемый в теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова, раскаялся в содеянном. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Курбонов* полностью признал вину и раскаялся в содеянном», — сказал источник. Его слова приводит ТАСС.

В среду, 5 ноября 2025 года, 2-й Западный окружной военный суд приступил к судебному разбирательству по уголовному делу, фигурантами которого являются Ахмаджон Курбонов*, Роберт Сафарян**, Батухан Точиев*** и Рамазан Падиев****. Обвиняемым инкриминируются различные составы преступлений в зависимости от степени их причастности к инкриминируемым деяниям. В частности, им предъявлены обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: участие в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4), совершение террористического акта организованной группой (пункт «б» части 3 статьи 205), прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3), незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств (часть 4 статьи 222.1 и часть 3 статьи 223.1).

Следственные мероприятия в отношении других участников преступной группы продолжаются. Несколько соучастников, включая гражданина Украины, в настоящее время проживающего на территории Европейского союза, объявлены в международный розыск и арестованы заочно.

Кириллов и Поликарпов погибли 17 декабря 2024 года в результате террористического акта, который также повлек за собой материальный ущерб владельцам 27 квартир и 13 автомобилей. Следователи установили, что подготовка преступления велась продолжительное время на украинской территории. Курбонов, действуя под руководством своих кураторов, изготовил взрывное устройство, оснастил его поражающими элементами и установил на электросамокате, который был размещен у входа в дом, где проживал Кириллов. После того как Кириллов вышел на улицу, Курбонов* дистанционно активировал взрывное устройство, а затем предпринял попытку скрыться на конспиративной квартире, которую заблаговременно оплатили для него Точиев*** и Падиев****.

