Обвиняемый по делу о падении автобуса в Мойку получил пять лет колонии

05 ноября 2025 в 15:06
Фигурант дела о падении автобуса в Мойку получил пять лет колонии. Обвиняемый по уголовному делу, связанному с происшествием в мае 2024 года, когда автобус маршрута №262 упал в реку Мойку, приговорен к лишению свободы сроком на пять лет. Наказание будет отбываться в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
