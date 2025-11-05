Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Обвиняемый по делу о падении автобуса в Мойку получил пять лет колонии

05 ноября 2025 в 15:06
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Фигурант дела о падении автобуса в Мойку получил пять лет колонии. Обвиняемый по уголовному делу, связанному с происшествием в мае 2024 года, когда автобус маршрута №262 упал в реку Мойку, приговорен к лишению свободы сроком на пять лет. Наказание будет отбываться в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал