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13 января 2018
Главные новости Москвы
16:48  13 января 2018 0

Коммунист скончался на встрече с Павлом Грудининым

Заседание ВЦИК. Москва, грудинин павел
Павел ГрудининФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Пожилой коммунист скоропостижно скончался на мероприятии с участием Павла Грудинина. Это произошло на встрече кандидата в президенты России от КПРФ с партактивом.

Собрание проходило в доме литераторов в центральном районе Москвы, где собралось порядка 600 коммунистов. Одному из участников, 70-летнему мужчине, внезапно стало плохо.

«У нас был профессиональный врач, который оказал помощь, и скорая приехала буквально через 10 минут. Все очень скоординированно, все очень точно, — цитирует РИА „Новости“ слова члена КПРФ Александра Ющенко. — Но, к сожалению, у него обнаружилась какая-то болезнь, констатировали, что он мгновенно умер».

Сейчас в доме литераторов работает полиция. По инициативе лидера КПРФ Геннадия Зюганова участники встречи почтили память умершего товарища минутой молчания.

Ранее «URA.RU» публиковал материл о том, что после скандала с многомиллиардными счетами и активами за границей акционеры «Совхоза имени Ленина» могут подать иски в суд на бизнесмена Павла Грудинина, баллотирующегося в президенты страны.

Сергей Снегирев
© Служба новостей «URA.RU»
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