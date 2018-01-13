На Южном Урале снесли опасный ледовый городок. ФОТО

В Чебаркуле практически полностью демонтировали ледовый городок, который признали опасным специалисты местного управления ЖКХ, сообщили в пресс-службе городского округа.
Подрядчик снес ледовый забор вокруг городка и две горки, которые не устроили чиновников. Нетронутой оставили лишь одну горку, которую посчитали удовлетворительной. У остальных были разрушены бортики и скат, часть элементов забора также начала обрушаться.
Сейчас с подрядчиком, который строил ледовый городок, разбираются в досудебном порядке. 28 декабря комиссия специалистов ЖКХ проверила состояние объекта и отказалась принимать и оплачивать работы предпринимателя.
Как писало «URA.RU», ранее в Челябинской области мальчика насмерть придавило глыбой в ледовом городке. Трагедия произошла в Сатке 22 декабря. Пострадавшего госпитализировали, но он скончался после Нового года в областной детской больнице.