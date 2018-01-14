18:09 14 января 2018 16

Протоиерей объяснил отношение к мощам святых Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тело Ленина в мавзолее — это «ложные мощи», считает протоиерей Всеволод Чаплин. Он отреагировал на высказывание президента России Владимира Путина, который высказался на этот счет в новом документальном фильме «Валаам».

«Мощи становятся мощами не в силу того, что их куда-то положили, а в силу того, что бог проставляет своего святого, Церковь это подтверждает, народ испытывает к этому святого благоговение, которое выражается в молитве, а не в каких-то политических церемониях», — заявил Чаплин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». «Тело Ленина — это, конечно, ложные мощи, иначе христианин думать не может», — подчеркнул он.

Протоиерей также поделился своим отношением к мавзолею: «Сегодня, увы, тело Ленина — это туристический объект, это объект праздного любопытства, в основном иностранных туристов». При этом Всеволод Чаплин поддержал тезис президента о том, что между христианством и коммунизмом есть много общего.

Как писало «URA.RU», ранее Владимир Путин описал, чем коммунизм напоминает христианство. По его мнению, советская власть лишь «приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело». Кроме того, он сравнил тело Ленина в мавзолее с мощами святых.