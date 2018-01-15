02:11 15 января 2018 0

Модный дизайнер лично вышел к собравшимся Фото: Фан-группа Гоши Рубчинского «ВКонтакте»

Модный дизайнер мужской одежды Гоша Рубчинский провел в Екатеринбурге показ коллекции осенне-зимнего периода 2018 года. Шоу проходило в Президентском Центре Бориса Ельцина.

Как сообщает WWD, в коллекции был обыгран стиль 90-х годов прошлого века. В построении костюмов использовались специально подобранные элементы производства известных брендов, широко распространившихся в России четверть века назад — Dr. Martin’s, Levi’s, Adidas, Burberry. Последнему дизайнер отводит особую роль в своей коллекции.

«Было важно, чтобы Burberry была частью моей новой коллекции, поскольку она стала одним из первых знаковых западных брендов, которые пришли в Россию после распада Советского Союза», — приводит издание слова дизайнера.

Стоит отметить, что попытка дизайнера представить бренд в качестве любимого российской молодежью 90-х вызывает вопросы. В частности, как утверждает издание InterMedia, сотрудничество Рубчинского и Burberry началось осенью 2017 года, когда Гоша выступил в качестве фотографа для выставки бренда в лондонском Old Sessions House: он снимал молодых людей в одежде Burberry. Ранее дизайнер утверждал, что бренд для него всегда был воплощением классического британского стиля. Совместная коллекция брендов Burberry & Gosha Rubchinsky уже поступила в продажу в ряде европейских стран.

Сам показ, состоявшийся в Ельцин Центре, был анонсирован еще в прошлом году и широко разрекламирован, однако продлился всего 15 минут. На шоу Рубчинского ожидали Ренату Литвинову, однако актриса так и не появилась лично. Показ стал для дизайнера третьим в России: ранее коллекция была представлена в Калининграде и Петербурге.