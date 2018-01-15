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15 января 2018
Главные новости Москвы
10:31  15 января 2018 6

Врача «Скорой помощи» уволили за танец живота на корпоративе. ВИДЕО

Клипарт, разное. Екатеринбург, больница, скорая помощь, приемный покой, неотложка
Видео с новогоднего корпоратива в красноярской больнице попало в местные СМИФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Завотделением больницы скорой медицинской помощи Красноярска написала заявление по собственному желанию после того, как в Сети было опубликовано видео с новогоднего корпоратива в клинике. Руководитель лечебного учреждения уже подписал документ.

Красноярские врачи решили устроить празднование Нового года в кабинете больницы в конце декабря, сообщает телеканал 360. Фрагмент корпоратива был снят на видео, и позднее ролик опубликовали местные СМИ. На нем запечатлены женщины, исполняющие танец живота, а также мужчина в костюме арабского шейха.

Как выяснилось, медики нарушили запрет главврача на проведение подобных мероприятий, пишет «Ридус». И если заведающей отделением пришлось уволиться, то остальные участники корпоратива написали объяснительные и получили выговор от руководства.

Дарья Корчак
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