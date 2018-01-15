Завотделением больницы скорой медицинской помощи Красноярска написала заявление по собственному желанию после того, как в Сети было опубликовано видео с новогоднего корпоратива в клинике. Руководитель лечебного учреждения уже подписал документ.
Красноярские врачи решили устроить празднование Нового года в кабинете больницы в конце декабря, сообщает телеканал 360. Фрагмент корпоратива был снят на видео, и позднее ролик опубликовали местные СМИ. На нем запечатлены женщины, исполняющие танец живота, а также мужчина в костюме арабского шейха.
Как выяснилось, медики нарушили запрет главврача на проведение подобных мероприятий, пишет «Ридус». И если заведающей отделением пришлось уволиться, то остальные участники корпоратива написали объяснительные и получили выговор от руководства.