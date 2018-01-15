11:22 15 января 2018 5

Сергей Мирончук больше не работает в администрации Губкинского Фото: «Вести Ямал»

После новогодних праздников в администрации Губкинского недосчитались одного из замов Сергея Бурдыгина: с замглавы администрации по строительству и архитектуре Сергеем Мирончуком не продлили контракт. Как сказала «URA.RU» начальник управления делопроизводства и кадром муниципалитета Оксана Попова, трудовое соглашение с заместителем главы закончилось 22 декабря 2017 года. Его обязанности взял на себя первый замглавы Роман Галкин. Должность заместителя по строительству и архитектуре резервная, и пока глава рассматривает кандидатов на нее.

Напомним, что 19 декабря на «прямой линии» с губернатором, Дмитрий Кобылкин, отвечая на вопрос жительницы города Губкинский о неисполненном обещании местных чиновников построить детсад, пообещал приехать в город, лично разобраться с этим вопросом и принять какие-то кадровые решения по команде главы. «URA.RU» тогда предположило, что они могут коснуться первого замглавы Губкинского Романа Галкина или профильного зама Сергея Мирончука.

Это не первая ожидаемая отставка заместителей глав муниципальных образований на Ямале. Серьезные кадровые решения принимаются и в Тазовском районе, куда, по информации агентства, должен в ближайшее время отправиться губернатор в рамках своей инспекционной поездки по муниципалитетам. Первым планируется посещение Ноябрьска, где на этой неделе также ожидается громкая отставка одного из заместителей главы Алексея Романова.