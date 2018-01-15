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Главные новости Челябинской области
13:32  15 января 2018 7

На Урале построят самый большой аквапарк в России. В Челябинск прибыли иностранные инвесторы

Аквапарк хотят сделать самым большим в РоссииФОТО: «Деловой квартал»

Самый большой аквапарк в России, вместимостью в 5 тыс. человек, собираются построить под Челябинском. Проект аквапарка был представлен компанией ARK Development возможному соинвестору, строительной компании из Турции SARIDAGLAR, подразделения ЕNKA, сообщили «URA.RU» в агентстве инвестиционного развития Челябинска (АИР).

На базе АИР, при содействии Уральского экономического союза, состоялась встреча руководства турецкой компании с представителями челябинского бизнеса. Компания Enka является одним из крупнейших иностранных инвесторов в России. В Челябинск представители SARIDAGLAR приехали, чтобы ознакомиться с инвестиционными проектами города. Объектом интереса для турков являются проекты коммерческой недвижимости: ТРЦ, спортивные комплексы, аквапарки, конгресс-холлы, инфраструктурные проекты, гостиницы, жилые комплексы и другое. Турки выразили желание участвовать как в инвестировании, так и в строительстве крупных объектов в Челябинске.

Гендиректор ARK Development Андрей Курбацких, сын известного бизнесмена Василия Курбацких, представил проект аквапарка близ Челябинска, на территории Сосновского района. Предполагается, что проект займет 12 га, площадь самого здания превысит 50 тыс. кв. метров. Обещают построить горки с перепадом в 30 метров, искусственный пляж и гостиницу. Аквапарк сможет одновременно принять 5 тыс. человек, и, если его построят, это будет объект международного уровня.

Проект аквапарка меньшего размера представило также руководство хозяйственного партнерства «Конгресс-холл», учредителем которого является правительство области. Его возведение предусмотрено в планах уже начавшегося строительства конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС. Турецкой стороне предложили стать соинвестором. Этот аквапарк значительно меньше предложенного Курбацких, но может занять свою нишу. В Челябинске не сегодняшний день существует только одно подобное заведение — «Планета „Ариант“», — перестроенное из типового бассейна «Электрометаллург».

«Турецкая сторона приняла все проекты, взяла две недели на изучение», — рассказала «URA.RU» директор Агентства инвестиционного развития Челябинска Татьяна Степанова.

Альбина Золотухина
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