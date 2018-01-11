Представитель Кремля развеет сомнения челябинских скептиков

17:41 11 января 2018 0

Борис Дубровский презентует Владимиру Путину Челябинск в 2020 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в рамках заседания «облетной группы» из Москвы 15 января, в понедельник, пройдут совещания силовых структур. Советнику президента РФ Антону Кобякову, руководителю облетной группы, начальники ведомств доложат о том, как будут защищать город во время проведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году.

«Только с силовиками совещание будет идти четыре часа, — рассказывает „URA.RU“ собственный источник. — Полиция, Росгвардия, ФСБ уже подготовили программы к саммитам, чтобы обеспечить безопасность участников от террористов. Областные власти, а на совещании будет присутствовать весь кабинет министров, доложат о проектах к саммитам. Затем комиссия вместе с Антоном Кобяковым и губернатором Борисом Дубровским будет объезжать город».

Под будущий конгресс-холл расчищают площадку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Облетная группа», комиссия из Москвы, должна проверить, как власти Челябинской области готовы к тому, чтобы саммиты в 2020 году действительно состоялись в Челябинске. По информации «URA.RU», в конце декабря 2017 года, на селекторном совещании с Москвой, где обсуждалось строительство Уральской высокоскоростной магистрали, руководителям области была дана «отмашка» готовиться к саммитам. Тогда же сообщили о приезде «облетной группы».

Комиссия из Москвы побывает, как стало известно «URA.RU», на нескольких объектах. Строительство первого — малого конгресс-холла, ведет выступивший инвестором бизнесмен Алексей Наговицын. Объект возводится на площадке у стадиона «Центральный».

«Облетная группа» также осмотрит здание челябинского аэропорта. «Воздушные ворота» Южного Урала планировали реконструировать к 2024 году. У челябинского авиапредприятия есть на это средства, но процесс теперь ускорят. Реконструкцию начнут уже в этом году.

Еще одним объектом станет площадка под будущий большой конгресс-холл, на набережной Миасса. Для строительства объекта высотой 170 метров создано хозяйственное партнерство «Конгресс-холл», руководит которым бывший первый замминистра строительства области Виталий Передерий.

Проект конгресс-холла стал победителем международного конкурсе «ArchChel-2020» и одобрен областными властями. Как написал на своей странице в «Фейсбуке» представитель Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Минченко, стоимость объекта составит 9 млрд рублей.

Площадку под объектом уже расчищают. По информации «URA.RU», ХП «Конгресс-холл» пока ведет работы на собственные средства, но власти уже договариваются с инвесторами. «Строительство будет вестись на „паях“ области и бизнеса, — рассказали „URA.RU“ источники. — Ищут инвесторов. Есть наметки. Но многое будет зависеть от итогов работы комиссии».

Несмотря на скептиков, к саммитам готовятся Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самым дорогим объектом к саммитам ШОС и БРИК должна стать обновленная набережная реки Миасс, с укреплением берегов, где работы оценивают в 20 млрд рублей. В эту сумму входит и строительство новой ветки дорожной развязки на Братьев Кашириных, которое будет вестись на бюджетные средства.

По информации «URA.RU», креативный кластер Svoboda2 уже согласился обустроить ту часть набережной, что находится возле его территории. Ведутся переговоры с другими возможными инвесторами, готовыми возводить свои объекты, одновременно приводя в порядок набережную.

«Набережная — самый сложный объект, — говорит „URA.RU“ один из представителей крупного бизнеса. — Чтобы вложить в нее свои инвестиции, надо знать, что они должны окупиться. При этом все понимают, что набережную, а она несколько десятков лет в запущенном состоянии, надо приводить в порядок».

Некоторые эксперты относится к идее проведения саммитов в Челябинске скептически. Глава консалтинговой фирмы «КЭМП» Яков Гуревич уверен, что никаких саммитов не будет.