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Главные новости Тюменской области
15:44  15 января 2018 0

Тюменский чиновник занял высокую должность в Крыму

Тюменский нефтегазовый форум-2017 (Tuymen oil and gas forum). Тюмень, саносян андрей
Андрей Саносян уехал в Крым в конце прошлой неделиФото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменец Андрей Саносян, который возглавлял «Агентство инфраструктурного развития Тюменской области», сегодня, 15 января, вступил в новую должность в Крыму. Саносян стал заместителем директора департамента экономического развития в Севастополе.

В понедельник на аппаратном совещании правительства губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников представил тюменца новым коллегам. Чиновник отметил, что Андрей Саносян обладает большим профессиональным опытом, и пожелал ему успехов в работе на благо Севастополя. Теперь тюменец будет заниматься вопросами инвестиционного развития и реализацией приоритетных проектов индустриального парка, пишет крымский новостной портал «Информер».

Ранее Андрей Саносян рассказал корреспонденту «URA.RU», что 12 января покидает свой пост в Агентстве инфраструктурного развития Тюменской области, поскольку займется развитием инвестиционных проектов в правительстве Севастополя. Уточнить должность, которую он займет в составе правительства, Саносян тогда отказался.

Андрею Саносяну 35 лет, в 2004 году он окончил факультет филологии ТюмГУ, аспирантуру по направлению «Филология», в 2016 году — Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (факультет «экономика»). В 2007 году Саносян окончил Международную школу бизнеса Милтона Гаррета.

Надежда Карташова
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