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15 января 2018
Главные новости 
15:27  15 января 2018 2

Поножовщину в пермской школе прокомментировали в Кремле

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента призывает дождаться результатов проверкиФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал общественность не делать преждевременных выводов о причинах поножовщины в пермской школе. По его мнению, нужно дождаться результатов расследования.

«Давайте сначала дадим Росгвардии и МВД разобраться с тем, на каком уровне и осуществлялась ли безопасность в учебном заведении, учитывая, что это внутренняя поножовщина между учениками», — приводит Life.ru его слова. Песков предложил дождаться мнения экспертов и не вдаваться в «любительские рассуждения».

Инцидент произошел утром 15 января в 127-й школе Мотовилихинского района Перми. Двое подростков напали на учеников 4-го класса. В результате пострадали 15 человек, в том числе учительница. Она находится в тяжелом состоянии.

Иван Антонов
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