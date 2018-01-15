Поножовщину в пермской школе прокомментировали в Кремле

15:27 15 января 2018 2

Пресс-секретарь президента призывает дождаться результатов проверки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал общественность не делать преждевременных выводов о причинах поножовщины в пермской школе. По его мнению, нужно дождаться результатов расследования.

«Давайте сначала дадим Росгвардии и МВД разобраться с тем, на каком уровне и осуществлялась ли безопасность в учебном заведении, учитывая, что это внутренняя поножовщина между учениками», — приводит Life.ru его слова. Песков предложил дождаться мнения экспертов и не вдаваться в «любительские рассуждения».

Инцидент произошел утром 15 января в 127-й школе Мотовилихинского района Перми. Двое подростков напали на учеников 4-го класса. В результате пострадали 15 человек, в том числе учительница. Она находится в тяжелом состоянии.