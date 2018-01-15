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15:58  15 января 2018 0

Югорский полицейский погиб, нарушив ПДД

ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
По факту гибели полицейского возбуждено уголовное делоФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Югре возбуждено уголовное дело по факту аварии, в которой погиб майор МВД из Пыть-Яха Евгений Яковлев. Следственный отдел СУ СКР по ХМАО в Нефтеюганске считает, что к трагедии привело нарушение правил дорожного движения (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства и уточняет, что сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Авария произошла утром 14 января на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Полицейский ехал из Нефтеюганска в Пыть-Ях; его автомобиль вылетел на встречку, где столкнулся с грузовиком.

Погибший занимал должность начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД по городу Пыть-Яху. В роковое утро он ехал на службу.

Иван Антонов
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