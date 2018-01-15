Югорский полицейский погиб, нарушив ПДД

По факту гибели полицейского возбуждено уголовное дело
В Югре возбуждено уголовное дело по факту аварии, в которой погиб майор МВД из Пыть-Яха Евгений Яковлев. Следственный отдел СУ СКР по ХМАО в Нефтеюганске считает, что к трагедии привело нарушение правил дорожного движения (ч. 3 ст. 264 УК РФ).
Об этом сообщает пресс-служба ведомства и уточняет, что сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Авария произошла утром 14 января на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Полицейский ехал из Нефтеюганска в Пыть-Ях; его автомобиль вылетел на встречку, где столкнулся с грузовиком.
Погибший занимал должность начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД по городу Пыть-Яху. В роковое утро он ехал на службу.