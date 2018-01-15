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Главные новости Пермского края
17:09  15 января 2018 2

Пушков объяснил причины поножовщины в пермской школе

Пресс-конференция Алексея Пушкова. Москва, пушков алексей
Сенатор вспомнил времена СССРФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков объяснил причины ЧП в пермской школе. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Сенатор выразил сочувствие пострадавшим от нападения на школу и их семьям, пишет «Газета.ru». Происшествие он назвал следствием «глобализации и нравов, и преступных архетипов поведения». Пушков добавил, что как феномен стрельба и поножовщина в школах пришли в Россию в последние годы «известно откуда». Председатель также ретвитнул пост о том, что в СССР школы вообще не охранялись, но страха за свою безопасность у людей не было.

«URA.RU» следит за развитием событий в школе №127 в Мотовилихинском районе Перми. Напомним, сначала в Сети появилась информация о том, что один из младших классов взяли в заложники. Затем стало известно, что резню устроили сами школьники. На данный момент известно об одном педагоге и двух учениках, которые были тяжело ранены и доставлены в реанимацию. Общее число пострадавших — 15 человек, 12 из них госпитализированы.

Ксения Томашова
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