Курганский областной суд в понедельник, 15 января, отказал учителям в иске к правительству региона. Они требовали отменить закон о замене стопроцентной компенсации оплаты услуг ЖКХ для сельских педагогов выплатой 1200 рублей. Учителя намерены бороться дальше, сообщила «URA.RU» участница заседания Татьяна Уланова.
«Мы, конечно, ожидали, что нам откажут, но настолько это было унизительно. Я всю жизнь считала, что сею „разумное, доброе, вечное“, а мне с ухмылкой сообщают, что моя жизнь только улучшилась», — возмущается учительница из пригорода Кургана. Она добавила, что сельские пенсионеры намерены уже через пару недель подать новый иск. «Мы всю жизнь работали на эти льготы, не может быть, чтобы закон имел обратную силу», — говорит Уланова.
По словам учителей, правовую поддержку им готовы оказать в региональном отделении КПРФ. С помощью коммунистов учителя планируют провести пикеты в Кургане. «Мы понимаем, что нужно решать вопрос до 18 марта, иначе о нас снова все забудут», — добавила Уланова. В конце декабря губернатор Алексей Кокорин пообещал, что уже в марте 2018 года выплаты будут увеличены на 20%.
Как сообщало «URA.RU», 22 января учителя Звериноголовской школы Курганской области планируют приостановить работу. По мнению педагогов, в течение двух лет они не получали стимулирующие выплаты, которые составляют до 30% их доходов. Свои требования они озвучили в видеообращении к Путину.