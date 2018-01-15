19:33 15 января 2018 2

Этот недостроенный дом ввела в эксплуатацию администрация Губкинского Скрин из видео Алексея Зубкова

Первый заместитель главы администрации города Губкинский Роман Галкин подписал разрешение о вводе в эксплуатацию недостроенного дома. Разрешение подписано 29 декабря 2017 года. Однако здание не готово к заселению. Пятиэтажка окутана строительными лесами. Идут утепление и монтаж сайдинга стен и входной группы. Стройка ограждена забором, внутри — вагончики строителей, подъемный кран и строительный мусор.

Житель Губкинского Алексей Зубков разместил в Сети видео со стройплощадки.

Жилое здание номер 31 расположено в микрорайоне №9. Генеральным подрядчиком строительства выступило ООО «Согдиана». Директор общества Сафар Алиев отказался разговаривать с корреспондентом «URA.RU», сославшись на отпуск, и порекомендовал все вопросы задать Александру Слубскому, директору муниципального унитарного предприятия «Управление капитального строительства города Губкинского», выступившего заказчиком строительства дома.

Директор МУП «УКС г. Губкинского» Александр Слубский рассказал корреспонденту агентства о том, что подрядчик меняет сайдинг из-за несоответствия цветовому решению, указанному в проекте. Кран принадлежит субподрядчику и будет убран в срок, а благоустройство территории закончат к 1 июля ввиду погодных условий на Ямале.

Тем временем прокуратура Губкинского получила жалобу от горожанина Алексея Зубкова о несоответствии указанного в разрешении на ввод здания в эксплуатацию фактическому состоянию дома и статье 55 Гражданского кодекса РФ, где прописаны нормативы законченных строительством жилых объектов. В редакции есть копия заявления на имя Олега Черкеса, прокурора Губкинского.

1/1 Алексей Зубков

По мнению автора обращения, жилой дом может быть введен в эксплуатацию не ранее фактического выполнения всех строительно-монтажных работ по проекту. В том числе должны быть закончены устройство фасада и демонтаж строительных лесов, фактическое выполнение работ по электроснабжению, тепловодоснабжению, канализации и проведение их испытаний согласно действующих нормативов с оформлением исполнительной документации, подписание соответствующих актов, в том числе и актов приема-передачи электроустановки и энергоустановки жилого дома от подрядчика заказчиком и т. п. Написавший жалобу в городскую прокуратуру житель Губкинского считает, что все эти работы не были произведены и ввод в эксплуатацию произведен администрацией города незаконно.

Подписавший разрешение на ввод в эксплуатацию первый замглавы Губкинского Роман Галкин в беседе с корреспондентом агентства заявил, что заселение жильцов в новый дом планируется в марте этого года. К тому времени подрядчики обещали ликвидировать все недоделки.

1/8 Сейчас этот документ недоступен, поскольку сайт УКС г. Губкинского перестал работать с утра 15 января 2017 г. Разрешение на ввод в эксплуатацию

Напомним, что буквально сегодня, 15 января, стало известно об отставке заместителя главы администрации Губкинского по строительству и архитектуре Сергея Мирончука, которая состоялась 22 декабря. По мнению наблюдателей, отставка профильного заместителя произошла не без учета мнения губернатора округа Дмитрия Кобылкина, который на своей прямой линии 19 декабря обещал разобраться с кадровым вопросом в администрации Губкинского после жалоб его жителей на городских чиновников.