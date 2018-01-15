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16 января 2018
15 января 2018
18:18  15 января 2018 1

Вексельберг не пожалел денег и выиграл битву за Ямал

Так будет выглядеть новый аэропортФото из проекта реконструкции аэропорта Новый Уренгой

Бизнес-структура миллиардера Виктора Вексельберга получила в концессионное пользование (на 30 лет) аэропорт Нового Уренгоя. Компания «Уренгойаэроинвест» (входит в «Аэропорты регионов») за это время должна будет повысить пропускную способность аэровокзала и реконструировать аэродром. Компания «Международный аэропорт Новосибирск» холдинга «Новапорт» Романа Троценко не смогла выиграть конкурс из-за экономических установок властей.

«Нашей задачей было получить для округа наиболее выгодные условия. Так, на реконструкцию взлётно-посадочной полосы округ был готов предоставить капитальный грант в размере до трех миллиардов рублей. Один из участников конкурса оценил необходимую ему сумму чуть меньше чем в 2 миллиарда, второй — холдинг „Аэропорты регионов“ (контролируется „Реновой“ Виктора Вексельберга — прим.ред.) — вообще отказался от капитального гранта, то есть проведет реконструкцию полностью за свои средства», — пояснил заместитель губернатора Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов.

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Артюхов добавил, что частный инвестор обеспечит площадь обслуживания пассажиров в 8 900 квадратных метров. В феврале—марте с компанией будут проведены переговоры и заключен договор. Реконструкция начнется в текущем году. «Обязательные условия заключения договора концессии со стороны округа — сохранение рабочих мест без ухудшения условий труда для всех сотрудников аэропорта и продолжение его бесперебойной работы в период реконструкции», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора.

Ранее еще один профессиональный игрок на рынке — компания «Базэл» Олега Дерипаски — заявлял, что рассматривает вариант участия в конкурсе на заключение концессионного соглашения в Новом Уренгое. «Компания знакома с аэропортом и его особенностями», — говорил представитель структуры в беседе с «URA.RU» в июле прошлого года. Однако в итоге в конкурсе приняли участие лишь «Новапорт» и «Аэропорты регионов».

Ранее холдинг «Аэропорты регионов» также победил в конкурсе на строительство аэропорта в Петропавловском-Камчатском. Аэровокзал будет построен в форме вулкана, отмечало РИА «Новости» со ссылкой на главу компании Евгения Чудновского. В холдинг «Аэропорты регионов», напомним, входят Кольцово (Екатеринбург), Курумоч (Самара), международный аэропорт Нижний Новгород и аэропорт Ростова-на-Дону.

Как отмечают в пресс-службе губернатора Ямала, аналитики оценивают аэропорт Нового Уренгоя как крайне перспективный объект для инвестиций. Сейчас воздушная гавань обслуживает около миллиона пассажиров в год.

Иван Антонов
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