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16 января 2018
15 января 2018
Главные новости Свердловской области
10:06  16 января 2018 1

«Я не питаю иллюзий». Опубликованы снимки с Юлией Михалковой в колонии. ФОТО

Первое сентября в кировоградской колонии для несовершеннолетних, михалкова юлия
Участница «Уральских пельменей» вновь посетила колонию для несовершеннолетнихФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала об итогах поездки в кировоградскую колонию для несовершеннолетних, где состоялся товарищеский матч между юными преступниками и известными свердловчанами. По словам актрисы, подобные встречи положительно влияют на умы оступившихся молодых людей и способны вернуть их к нормальной жизни после освобождения.

«Меня часто спрашивают: зачем ты туда ездишь? Ведь там уголовники. Знаете, я не питаю иллюзий в отношении этих парней, все они совершили серьезное преступление, просто так в колонию не отправляют. Но правильно ли ставить на них крест? Ведь они дети и у них вся жизнь еще может быть впереди», — пишет Михалкова на своей странице в Instagram.

Напомним, что в товарищеском матче на льду кировградской колонии команде осужденных противостояли новоуральский «Кедр», в состав которого вошли участник шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков, сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека Сергей Санников, вице-президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков. Среди известных зрителей игры, помимо Михалковой, также присутствовал уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, выступившая одним из организатором мероприятия.

Сергей Макеев
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