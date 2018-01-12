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12 января 2018
11:23  12 января 2018 0

Двух участников шоу «Уральские пельмени» везут в колонию

Уральские пельмени.
Их ждет опасная азартная игра с осужденнымиФото: Василий Гришин © URA.RU

Два участника шоу «Уральские пельмени», Андрей Рожков и Юлия Михалкова, окажутся в ближайшее время за решеткой. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Место, куда их везут, — Кировградская воспитательная колония, где звезды КВН примут участие в товарищеском матче по хоккею. На льду колонии встретятся команда «Кедр» из Новоуральска и команда несовершеннолетних преступников, отбывающих наказание. Победитель получит приз уполномоченного по правам человека в Свердловской области.

«В состав команд будут входить участник шоу „Уральские пельмени“ Андрей Рожков, сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека Сергей Санников, вице-президент фонда „Город без наркотиков“ Тимофей Жуков и другие, — рассказали агентству в пресс-службе пенитенциарного ведомства. — Среди болельщиков будет и актриса шоу „Уральские пельмени“ Юлия Михалкова».

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Как сообщили «URA.RU» в свердловском ГУФСИН, игра пройдет при участии Свердловской региональной общественно-правовой организации «Спорт без границ» и свердловского отделения общероссийской общественной организации «Офицеры России», которые организуют ставшие традиционными соревнования по хоккею на кубок уполномоченного по правам человека в Свердловской области.

Участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова уже не раз бывала «за решеткой» — в прошлом и позапрошлом году она посещала именно эту воспитательную колонию, в том числе ездила и на хоккейные матчи. Впервые она оказалась в Кировградской воспитательной колонии в сентябре 2016-го — поздравляла несовершеннолетних с Днем знаний и наставляла их на путь истинный.

«URA.RU» публиковало подробный репортаж с этой трогательной встречи. Вдохновленные этой публикацией, «пельмени» даже создали сценический номер про журналистскую редакцию, в котором переделали «URA.RU» в «Дура.ру».

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
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