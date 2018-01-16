10:20 16 января 2018 6

Педагог и напавшие на малышей находятся в одной и той же больнице Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Классная руководительница четвероклассников из Перми, на которых напали вооруженные ножами подростки, пришла в себя. Однако женщина все еще остается в тяжелом состоянии.

У учительницы Натальи Шагулиной, которая сильнее всех пострадала во время нападения на школу, наблюдается положительная динамика, рассказали «URA.RU» в ГКБ №4. Несмотря на то, что педагог пришла в себя, она все еще находится в тяжелом состоянии, и врачи пока не делают никаких прогнозов.

В той же больнице, напомним, находятся двое подростков, 15 и 16 лет, которые и совершили страшное нападение. Их уже прооперировали, их жизнь вне опасности. Оба находятся в состоянии средней тяжести. Еще девять школьников были госпитализированы в краевую детскую клиническую больницу. Их состояние средней тяжести. Один мальчик находится в реанимации, но угрозы его жизни нет.

Напомним, 15 января, выпускник школы №127 и ее ученик напали на учеников 4 «Б» класса и их классного руководителя. Ранения получили 15 человек, в том числе и сами малолетние преступники.