«Росконтроль» проверил продукцию шести российских брендов, занимающихся продажей мяса цыплят-бройлеров. Выяснилось, что мясопродукты буквально нашпигованы антибиотиками и гормонами, ускоряющими набор птицей веса. Кроме того, в мясе найдены бактерии, вызывающие ангину, а в ряде случаев — поражение нервной системы.
В рамках проверки изучению подверглась продукция брендов «То, что надо!», «Каждый день», «Ржевское подворье», «Мираторг», «Ясные зори» и «Петелинка». За исключением двух последних, во всех обнаружено недопустимое количество вредных микроорганизмов. В ряде случаях показатель превышал норму в 20-30 раз. По мнению общественников, показатели свидетельствуют о нарушениях санитарных правил, технологии изготовления и условиях хранения продукции.
В мясе цыпленка «Ясные зори» нашли листерию, которая может стать причиной целой серии заболеваний. «Листерии и сальмонеллы — это бактерии, вызывающие тяжелые инфекционные заболевания, листериоз и сальмонеллез. Листериоз может проявляться по-разному и иметь симптомы как ангины, так и поражения нервной системы», — цитирует сообщение «Росконтроля» «Лента.ру».
Проверяющие также обнаружили следы солевых инъекций в продукции «Ржевского подворье» и «Мираторга», а курятина «Мираторга», «Петелинки» и «Ясных зорь» имела следы заморозки и неприятный запах.
Ранее «Федеральное агентство новостей» сообщало о массовом отравлении в Бурятии. Медикам пришлось госпитализировать 45 посетителей местного кафе, среди пострадавших от некачественной пищи оказались восемь детей. Роскомнадзору уже удалось зафиксировать в кафе грубые нарушения санитарного законодательства, данные переданы в суд.