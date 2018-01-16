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16 января 2018
15 января 2018
Главные новости Курганской области
14:26  16 января 2018 1

До выборов главы «курганской Рублевки» дошли три кандидата из пяти

Заседание избирательной комиссии области нового состава. Курган, портфель, рука с часами
Двое претендентов забрали свои документы накануне заседания конкурсной комиссииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В выборах главы Кетовского района будут участвовать три кандидата, которым конкурсная комиссия во вторник, 16 января, начислила «проходные» баллы. Два претендента, предприниматель Игорь Путин и первый заместитель главы Кетовского района по социальной политике Герман Хмелев, сняли свои кандидатуры, сообщил «URA.RU» член конкурсной комиссии Владимир Саблин.

Наибольшее количество баллов набрал заместитель начальника управления по социальной политике правительства Курганской области Владимир Архипов — 17,7 из 21 возможных. Второе место оказалось у аудитора областной контрольно-счетной палаты Ирины Булдаковой с результатом 16,9 балла. Заместитель начальника Центрального управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Курганской области Сергей Рощупкин получил 13,4 балла. Кандидаты допущены до выборов, которые состоятся в среду, 17 января, на заседании районной думы.

Предприниматель Игорь Путин признался агентству, что снял свою кандидатуру из-за сложностей на основной работе. «В области не действует федеральный закон об отходах, моя мусоросортировочная станция может перестать работать уже 1 марта», — пояснил он.

Председатель Кетовской районной Думы Василий Карепин в разговоре с корреспондентом «URA.RU» опроверг разговоры о давлении на депутатов. «Я нахожусь в командировке и в эти вопросы не вмешиваюсь. Это все грязная борьба», — сказал он.

Бывший глава Кетовского района Александр Носков был осужден за взятки и ушел в отставку 27 октября. Сам он вину не признал и намерен добиваться оправдания в Верховном суде. В Кетовском районе расположены коттеджные поселки состоятельных жителей Зауралья, из-за чего его неофициально называют «курганской Рублевкой».

Анна Бояркина
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