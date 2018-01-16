Куйвашев объяснил, почему нужно снести телебашню в Екатеринбурге

13:56 16 января 2018 2

Недостроенному объекту не нашли новых хозяев Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что власти региона долгое время пытались найти применение недостроенной телебашне в Екатеринбурге, но потенциальным инвесторам объект оказался неинтересен. Глава региона отметил, что вышка стала «символом городской бесхозяйственности» и ее сохранение не имеет смысла.

«Это не памятник, это не символ исторического события, а символ бесхозяйственности. Вы знаете, что мы искали различные способы применения этой телевышки. Но должен констатировать — инвесторов для реализации какой-либо идеи с этой телевышкой попросту нет. Тридцать лет вышка со ржавеющей арматурой кому-то нравится, но мы не можем вовлечь данную территорию в оборот городской жизни — и это плохо», — заявил Евгений Куйвашев в ходе пресс-конференции 16 января.

В ходе общения с журналистами губернатор также рассказал о своем отношении к возможному сносу памятников Ленину в нескольких российских городах. Глава региона подчеркнул, что подобные решения должны приниматься с учетом мнения людей при соблюдении необходимых юридических норм. «А теперь отвечу как простой человек. Если я проснусь утром и вдруг памятника Ленину не увижу — я не расстроюсь», — добавил губернатор.

Екатеринбургская телебашня — недостроенный объект, строительство которого было заморожено в 1991 году. В декабре прошлого года группа екатеринбургских общественников обратилась к руководству области с просьбой сохранить телебашню. В своем письме защитники городской архитектуры отмечали, что здание может стать одной из «точек роста» столицы Урала.