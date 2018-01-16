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Главные новости Челябинской области
14:06  16 января 2018 3

Челябинский министр после скандалов уходит в отставку

Пресс-конференция по загрязнению воздуха. Челябинск, Гладкова ирина
Ирина Гладкова подала заявление об отставкеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министр по экологии Челябинской области Ирина Гладкова подала заявление об отставке на имя губернатора Бориса Дубровского. Об этом «URA.RU» сообщили источники в правительстве региона.

«Если заявление будет удовлетворено, состоится назначение исполняющего обязанностями министра», — говорит источник. О том, кто может сменить Гладкову на посту министра экологии, не сообщается.

Гладкова работала в министерстве экологии при губернаторах Петре Сумине и Михаиле Юревиче. Покидала госслужбу, работала в «Русской медной компании». Вернулась в правительство в 2014 году при губернаторе Борисе Дубровском.

В декабре 2017 года Гладкова получила награду от Совета Федерации, что возмутило депутата Госдумы от ЛДПР Виталия Пашина. Пашин считает, что из-за сложной экологической обстановки в регионе и особенно в Челябинске министр наград недостоин. Ранее экологи-общественники, выступающие в оппозиции к власти, потребовали увольнения Гладковой.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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