В ближайшие две недели в Курганской области сохранится малоснежная погода. Сейчас высота снежного покрова в столице региона составляет всего 7 см, что на 21 см ниже климатической нормы, сообщает на сайте ИА «Уральский меридиан» метеоролог-любитель Илья Винштейн.
Температура воздуха 16 и 17 января на 2-4 градуса ниже нормы: минус 7 — минус 10 днем и минус 12 — минус 15 ночью. С 20 января — похолодание до минус 19 днем и минус 25 в ночные часы. По 24 января температурный фон в регионе будет на четыре градуса ниже нормы.
«С количеством снега наиболее печальная ситуация складывается на юго-западе области, где высота покрова составляет 2-5 см. На севере Зауралья местами высота достигает 10-15 см», — отмечает в прогнозе Винштейн. Он добавляет, что в аналогичный период прошлого года высота снега в Кургане достигала 51 см.
Несмотря на почти полное отсутствие осадков, снегоуборочная техника выходит на улицы города в ежедневном режиме. Возмущение по поводу чистки «невидимого» снега выражают пользователи соцсетей. В администрации Кургана «URA.RU» пояснили, что «в дни отсутствия снегопадов дорожники счищают с дороги изморозь и иней» для предотвращения гололеда и безопасности дорожного движения. По данным сайта госзакупок, на зимние работы по уборке курганских улиц в 2018 году из бюджета потратят 116 млн рублей.