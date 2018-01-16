{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Назовут его в честь двух святых
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,39
Динамика за 2 недели
Евро 69,02
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 января 2018
15 января 2018
Главные новости Курганской области
15:28  16 января 2018 2

В Кургане убирают «невидимый» снег. Жители возмущены расточительством мэрии

Разное. Курган, снег, зима, городской сад, природа, иней на деревьях
Уборка бесснежного Кургана обходится местному бюджету в десятки миллионов рублейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ближайшие две недели в Курганской области сохранится малоснежная погода. Сейчас высота снежного покрова в столице региона составляет всего 7 см, что на 21 см ниже климатической нормы, сообщает на сайте ИА «Уральский меридиан» метеоролог-любитель Илья Винштейн.

Температура воздуха 16 и 17 января на 2-4 градуса ниже нормы: минус 7 — минус 10 днем и минус 12 — минус 15 ночью. С 20 января — похолодание до минус 19 днем и минус 25 в ночные часы. По 24 января температурный фон в регионе будет на четыре градуса ниже нормы.

«С количеством снега наиболее печальная ситуация складывается на юго-западе области, где высота покрова составляет 2-5 см. На севере Зауралья местами высота достигает 10-15 см», — отмечает в прогнозе Винштейн. Он добавляет, что в аналогичный период прошлого года высота снега в Кургане достигала 51 см.

Несмотря на почти полное отсутствие осадков, снегоуборочная техника выходит на улицы города в ежедневном режиме. Возмущение по поводу чистки «невидимого» снега выражают пользователи соцсетей. В администрации Кургана «URA.RU» пояснили, что «в дни отсутствия снегопадов дорожники счищают с дороги изморозь и иней» для предотвращения гололеда и безопасности дорожного движения. По данным сайта госзакупок, на зимние работы по уборке курганских улиц в 2018 году из бюджета потратят 116 млн рублей.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров